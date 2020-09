Sky – Inter, il prossimo a lasciare sarà Candreva: le ultime. Affare Pinamonti, cifre e scenari

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale su Sky Sport, dopo Godin, il prossimo a lasciare l’Inter sarà Antonio Candreva. L’esterno è finito nel mirino di Genoa, Sampdoria e Fiorentina e, considerando come non rientri più nei piani di Conte, è da catalogare come partente. Secondo Di Marzio, la scelta finale spetterà allo stesso giocatore, che chiede un triennale da oltre 1,5 mln di euro.

PINAMONTI – L’esperto di mercato, poi, riporta anche aggiornamenti su Pinamonti, ufficializzato in serata: l’idea dell’Inter è di tenerlo come quarto attaccante e l’operazione con il Genoa testimonia quanto i nerazzurri ci vogliano puntare. Pinamonti è stato riscattato dal Genoa a 8 mln di euro di parte fissa più 12 di bonus facili da raggiungere.