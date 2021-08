Capuano: “Lukaku-Chelsea, nessun ripensamento di Zhang. Per entrare in CL…”

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il giornalista Giovanni Capuano ha commentato così l'addio di Romelu Lukaku dall'Inter

"Lukaku va al Chelsea, nessun ripensamento di Zhang che passa sopra ogni parvenza di progetto sportivo a due settimane dal via della stagione. Può essere che l’offerta fosse irrinunciabile, di sicuro da qui in poi Inzaghi dovrà fare i numeri per prendersi un posto Champions".