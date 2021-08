Sky – Lukaku, sempre più Chelsea. L’ultima offerta soddisfa l’Inter, fumata bianca?

L'affare tra Inter e Chelsea è in dirittura d'arrivo e il club nerazzurro dovrebbe incassare circa 115 milioni di euro

Lukaku è sempre più vicino al Chelsea. L'affare tra l'Inter e il club inglese è in dirittura d'arrivo, le due società vanno verso la fumata bianca. Il centravanti vuole vestire il prima possibile la maglia Blues e spinge per potersi giocare già il primo trofeo stagionale, la Supercoppa contro il Villarreal.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lukaku si appresa a volare per Londra. C'è infatti grande ottimismo per la chiusura dell'affare col Chelsea. Si tratta per una formula solo cash: secondo Gianluca Di Marzio si dovrebbe chiudere per 115 milioni di euro, senza alcuna contropartita tecnica.