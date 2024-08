Jean-Charles Debono, ex giocatore del Marsiglia, ha detto la sua sull'approdo al Marsiglia di Valentin Carboni che sarà presto a disposizione di De Zerbi come ha confermato il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. L'ex centrocampista ha sottolineato: «Non parlo del giocatore o della sua qualità, parlo dell'operazione. È il passaggio che mi dà fastidio, vale a dire che è bello dire che ci è servito forse per un anno. Ma avremo comunque versato 4 milioni di euro più stipendio, quindi sono più di 4 milioni. E alla fine se valorizzato se ne andrà così come è venuto e al Marsiglia avrà zero. Quindi avrai fatto di tutto per metterlo in risalto, farlo brillare e alla fine l'anno successivo sarai obbligato a prendere un altro giocatore».