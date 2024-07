Siamo ormai alle battute finali per il trasferimento di Valentin Carboni all'Olympique Marsiglia dall'Inter in prestito

Siamo ormai alle battute finali per il trasferimento di Valentin Carboni all'Olympique Marsiglia dall'Inter in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. A convincerlo, secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore dei francesi De Zerbi: