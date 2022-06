Caressa: “Tra Lukaku e Dybala non c’è paragone. E Inzaghi imposterà Mkhitaryan come…”

Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha commentato il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, pesante anche in ottica lotta scudetto

LACRIME DI COCCODRILLO - "Lukaku si è tagliato lo stipendio per tornare a giocare nell'Inter, anche se percepirà un ingaggio comunque importante. In ogni caso, è un gesto morale che testimonia la sua volontà di sentirsi importante. Certi pensieri, però, si dovrebbero fare prima di firmare i contratti e non dopo. Ovviamente lui non poteva sapere come sarebbe andata a Londra, ma poteva sapere quanto gli stava dispiacendo lasciare la città, la squadra e i tifosi. Io sono sempre per le scelte coraggiose prima piuttosto che per le lacrime di coccodrillo dopo. Dopo è troppo facile: sono scelte che vanno fatte prima, con la mano sul cuore e non sul portafogli".

DOMINANTE - "Lukaku è un acquisto importantissimo. Ho sentito dire che in Inghilterra ha fallito, ma qui parliamo di livello di campionati: prendiamo Smalling e Abraham, in Italia sono dominanti. Qui il fisico è importante. Se ricordate, Smalling in Serie A era uno dei pochi che riusciva a tenere Lukaku. In Inghilterra, invece, Rom aveva meno strapotere, perché la fisicità era più alta, così come il livello generale. La mia idea, dunque, è che Lukaku sarà dominante anche in questo campionato. Che poi riesca a fare quello che ha fatto con Conte, quello dipende: sono sicuro che l'Inter guadagnerà tantissimo a riprenderselo e che il suo acquisto potrà avere un'importanza fondamentale nella corsa scudetto, ma che riuscirà a fare ciò che ha fatto in quelle stagioni vediamo. Anche perché Inzaghi dovrà lavorare per adattare un po' il suo gioco a quello di Lukaku".

COME ALLA LAZIO? - "Simone sta riproponendo alcune trame che si vedevano alla Lazio: per esempio, Mkhitaryan, altro ottimo acquisto dell'Inter secondo me, giocherà alla Luis Alberto. In un gioco come questo, per me Lukaku potrebbe essere un filo meno decisivo. Ma di una cosa sono sicuro: se devi scegliere tra Lukaku e Dybala, non c'è paragone. Lukaku tutta la vita. Anche perché già sai che la coppia con Lautaro funziona, mentre Dybala-Lautaro è tutto da vedere".