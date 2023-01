Caressa: “Skriniar? Vi dico io il nome che vorrebbe prendere l’Inter al suo posto”

"E' una giornata pro Inter, che contro il Napoli ha giocato la partita dell'anno. Kvaratskhelia? Lo stanno menando. Quando è fallo bisogna fischiare, altrimenti si torna ai tempi in cui il difensore prendeva tutto quello che c'era da prendere e non si fischiava mai. Skriniar? Fate le scelte che volete, ma non rompete le scatole con i sentimentalismi. Vi dico io chi vorrebbe l'Inter al suo posto: Scalvini. Monza-Inter? Io dico che vince l'Inter".