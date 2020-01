RIVALI / Carnevali (Sassuolo): “Arbitraggio? Alcune situazioni ci danneggiano. Sul mercato…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Genoa, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali.

Ecco le parole: “I ragazzi sono molto arrabbiati e preferiamo non farli parlare. Non era un momento piacevole. Il risultato ci ha fatto arrabbiare, non abbiamo sfruttato le occasioni. Preferiamo non parlare dell’arbitraggio, ci sarebbe da scrivere più cose. Ci sono determinate situazione che danneggiano. Le immagini sono molto chiare, perdere così dà rabbia. Ci manca qualcosa per chiudere le partite. È anche chiaro che quando stai facendo bene, prendi un gol diciamo in questo modo… certe situazioni ti possono tagliare le gambe. Dobbiamo continuare a lavorare, la squadra sta dimostrando di giocare a calcio, abbiamo qualche pedina fuori. Siamo molto fiduciosi di recuperare i punti persi, sperando di trovare un arbitraggio un po’ più favorevole, giusto“.

Poi sul mercato: “A gennaio non facciamo grandi cambiamenti, la volontà è di continuare con questa squadra e non vogliamo perdere elementi importanti. Se non ci sono necessità particolari legate agli infortunati, rimarremo così“.