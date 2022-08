Casadei, che fa l’Inter? Otto milioni non fanno vacillare, ma se il Chelsea offrisse…

"Tutto e subito. È chiaro che gli 8 milioni di euro proposti da Londra non possono essere sufficienti e non fanno vacillare l'Inter, ma come si comporterebbero i nerazzurri con il doppio di questa cifra? Difficile dirlo, anche perché - per esempio - una ventina di milioni per un calciatore che non ha nemmeno mai esordito sono tantissimi: è impossibile non farci nemmeno un pensierino. Detto questo, le intenzioni dei nerazzurri sono lontane da un'idea di cessione, proprio perché è evidente che Casadei può diventare davvero forte e il club non vuole perderlo prima di vederlo maturare. Una via di mezzo può essere rappresentata dall'inserimento di una clausola di "recompra", ma è una condizione che per esempio il Chelsea non accetterebbe mai".