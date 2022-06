Sky – Inter, Carboni e Casadei nel mirino di Sassuolo e Torino. Contropartite per Bremer?

Le ipotesi di calciomercato sui due giocatori della Primavera nerazzurra che ieri si è laureata campione d'Italia per la decima volta nella storia

Eva A. Provenzano

Ieri l'Inter Primavera ha conquistato lo scudetto di categoria ed è diventata Campione d'Italia per la decima volta. A Skysport hanno analizzato alcuni elementi della rosa di Chivu per capire quali possono essere i prospetti pronti per l salto in Serie A. O per essere inserito in qualche operazione come contropartita.

I due che si sono fatti più notare in questa stagione sono Casadei, ieri migliore in campo (centrocampista, ha segnato 17 gol in totale) e Franco Carboni (classe 2003), che fa parte della rosa nerazzurra insieme al fratello Valentin (classe 2005). Sono entrambi figli di Ezequiel Carboni, ex Catania, e la Nazionale argentina - poteva convocarli anche Mancini perché hanno il doppio passaporto - li ha già convocati con la prima squadra.

Casadeie Franco Carboni piacciono al Sassuolo e anche al Torino. Il club granata è sicuramente più interessato per questo si pensa si possa lavorare su un accordo per portare Bremer a Milano. Il club nerazzurro considera lui come primo obiettivo per la difesa.

(Fonte: SS24)