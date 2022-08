Casadei, l’Inter vende: corsa a 3, le offerte di Chelsea, Nizza e Sassuolo

Il centrocampista nerazzurro piace a diversi club tra Italia ed estero: è iniziata una vera e propria asta per il classe '03

Si infiamma la corsa a Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 dell'Inter. Per il calciatore del club nerazzurro si sta scatenando una vera e propria asta internazionale: oltre a Chelsea e Nizza si è aggiunto anche il Sassuolo alla lista delle pretendenti.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, il Chelsea è pronto ad alzare l'offerta per Casadei, mentre Nizza e Sassuolo sono sul punto di presentare una proposta ufficiale, inserendo la recompra in favore dell'Inter. L'offerta dei transalpini sarebbe superiore a quelli dei neroverdi.