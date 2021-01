Cassano: “L’Inter senza Lukaku avrebbe 15 punti in meno. Barella non mi piace, io prenderei…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Inter:

“Inter per migliorare deve prendere due centrocampisti. Hakimi il migliore da quando è arrivato? Bah, Hakimi faceva la differenza al Dortmund ma qui fa meno la differenza rispetto al Dortmund. Manca una mezzala, Vidal sta facendo male. Io prenderei un giocatore forte davanti alla difesa. Eriksen? Se non lo metti mai, un motivo ci sarà. E’ sempre un problema dei giocatori, Eriksen non si integra, Nainggolan resta ma non gioca”.

LUKAKU – “Non paragoniamo minimamente Lukaku a Ronaldo. Uno fa un reparto a sè e starà con 2/3 nella storia, l’altro è forte con le difese attuali. Vieri era di altra pasta. Gira Stam o Maldini, non Luperto. L’Inter con Lukaku rischia di vincere lo scudetto, è il giocatore più importante della squadra. Senza Lukaku, l’Inter avrebbe 10/15 punti in meno”.

BARELLA – “Non mi piace, c’è Pedri del Barcellona che ha 18 anni e che differenza c’è tra uno e l’altro? Poi ho riflettuto che un giocatore che nelle grandi squadre ci deve stare, partendo dal presupposto che non mi piace. Mi piacerebbe vedere un grande centrocampista davanti alla difesa e il vero Vidal, Gagliardini non è un grande giocatore e mi piacerebbe vedere un Paredes e una grande mezzala. Matic? Non lo prenderei, non sposta gli equilibri”.

GOMEZ – “E’ un Eriksen un po’ diverso, è un fac-simile. Dico Caicedo o Giroud per l’Inter. Nella mia follia, punterei su un altro giocatore come Ozil che è da 4 mesi dell’Arsenal”.