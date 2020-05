Tra i talenti emergenti del calcio italiano spicca il nome di Gaetano Castrovilli: il centrocampista della Fiorentina, al suo primo anno in Serie A, ha stupito tutti, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale e le attenzioni di numerosi top club, Inter e Juventus in testa. L’agente del giocatore, Michelangelo Minieri, ai microfoni di Tuttosport ha però frenato: “Gaetano ha un contratto fino al 2024 con la Fiorentina“.