Inter, opportunità Cavani: l’affare sta per entrare nel vivo? GdS: “Il colpo sicuro che…”

200 gol e 7 anni dopo, l’esperienza di Edinson Cavani al PSG è ai titoli di coda: l’ex attaccante del Napoli, al termine della stagione – in Francia il campionato è stato interrotto ma il club parigino è ancora in corsa in Champions League – lascerà Parigi, visto il contratto in scadenza e la non volontà di rinnovare. La Gazzetta dello Sport analizza l’avventura di Cavani al PSG, sottolineando come il bomber uruguayano si è sempre dovuto adattare alle circostanze e ai nomi forti che gli si sono affiancati, da Ibrahimovic, fino a Neymar e Mbappé che hanno tolto dal piedistallo lo stesso Cavani, mai apprezzato dallo spogliatoio anche per la sua scarsa attitudine alla vita mondana.

IPOTESI INTER – La Rosea, però, ribadisce come l’ipotesi Inter possa entrare nel vivo nelle prossime settimane: “Definitivamente fuori dai giochi al Psg, il Matador è il colpo sicuro che l’Inter proverà a chiudere per sostituire Lautaro Martinez, promesso sposo del Barcellona e di Messi. Il Matador, proprio perché a parametro zero, è un giocatore di altissimo livello che può davvero sostituire Lautaro. L’Inter è più che stuzzicata, anche se guadagna tanto: c’è da vincere la concorrenza con l’Atletico di Simeone e il nuovo Newcastle arabo. Aspettando sempre che lungo l’asse Barcellona-Milano l’affare Lautaro si concretizzi”, spiega la Gazzetta dello Sport.