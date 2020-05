Cavani, la mossa del PSG per Icardi spiana la strada all’Inter. Lautaro? Marotta ha le idee chiare

“Parigi è sempre una buona idea, aveva ragione Audrey Hepburn. Ed è una buona idea pure se non è inedita. Edinson Cavani e l’Inter, sfilata numero 3 degli ultimi 12 mesi”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al tentativo che l’Inter sta architettando per provare a prendere Cavani, in scadenza di contratto con il PSG. L’inseguimento al Matador è partito un anno fa e proseguito anche nel mercato di gennaio, quando l’ex Napoli fu accostato anche all’Atletico Madrid. Cavani rifiutò perché voleva proseguire a Parigi ma ora la situazione può cambiare.

RIVOLUZIONE – L’Inter, dunque, ha messo Cavani nel proprio mirino e l’ha fatto anche prima che Mertens sfumasse: come sottolinea la Rosea, i nerazzurri rivoluzioneranno l’attacco con 3 nuove figure da affiancare a Lukaku. “Cavani aspetta tuttora un segnale di rinnovo da parte del PSG. Ma in qualche modo, questa possibile proposta dipende dall’Inter stessa. Il club francese manterrà in organico solo uno tra Cavani e Icardi, non c’è spazio per tutti e due nell’organico della prossima stagione. E i segnali recentissimi portano a credere che Maurito resti a Parigi”, evidenzia La Gazzetta dello Sport che ribadisce come Icardi e consorte abbiano già comunicato a Leonardo di voler restare. Il PSG pensa al riscatto ma non alle cifre concordate inizialmente: dai 70 mln di partenza, Leonardo chiede uno sconto di 20 mln, ma l’Inter non sembra così intenzionata ad accettare ma che potrebbe poi valutare l’ipotesi di investire parte della cifra per un biennale da offrire a Cavani, sicuramente lontano dai 12 mln che l’ex Napoli percepisce tuttora.

LAUTARO E WERNER – In casa Inter, poi, andrà chiarita la situazione legata a Lautaro: secondo La Gazzetta, l’argentino ha un accordo con il Barcellona per un ingaggio da 10 mln a stagione ma ha trovato un’intesa con l’Inter, ossia di non forzare la mano e di non arrivare alla rottura. Ed è per questo che l’affare è entrato in una fase di stallo. “Marotta e Ausilio in questa fase sono fermissimi: c’è il gradimento come contropartite sia per Firpo sia per Semedo. Ma è ovvio che la differenza la farà il cash”, analizza la Rosea che poi spiega come in caso di addio di Lautaro, l’Inter si fionderebbe su Werner, sebbene ci sia da vincere la concorrenza del Liverpool.