Poulsen: “Inter top club, Eriksen ha fatto un passo in avanti. A Werner ho detto…”

Yussuf Poulsen, attaccante del danese, ha parlato del futuro del compagno di squadra Timo Werner – nel mirino dell’Inter – e della scelta del connazionale Christian Eriksen di accettare la proposta dei nerazzurri: “Come ho detto anche a Werner, ognuno deve scegliere il proprio futuro. Posso capire la scelta di Eriksen, è stato tanti anni al Tottenham giocando alla grande. Ogni tanto arriva il momento di cambiare aria e accettare nuove sfide. L’Inter è una top di Serie A e sta lottando con la Juventus per vincere lo scudetto. Ha fatto un grande passo in avanti scegliendo i nerazzurri. L’anno scorso il Tottenham ha disputato una grande Champions ma in campionato fatica. Eriksen voleva una squadra sempre in lotta per vincere titoli importanti e ha scelto l’Inter“.