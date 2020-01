Ceccarini: “Inter, forbice di 2-3 mln per Eriksen, ma c’è molta fiducia. Per me si fa perché…”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, il noto giornalista di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato così della trattativa che porterebbe Christian Eriksen all’Inter: “Rispetto a ieri, quando l’Inter ha fatto un passo avanti, oggi ce ne aspettavamo un altro: ma la situazione è la stessa. Non so se si rischia ad andare a settimana prossima, ma il Tottenham è su quella posizione: ma c’è ancora molta fiducia di chiudere. L’Inter non può tornare indietro, la forbice rimasta è di 2-3 milioni. L’Inter non può permettersi di non prenderlo per 2-3 milioni: ecco perché per me si farà. Poi si può discutere se è corretto prendere per 20 milioni di euro un giocatore in scadenza, però se Eriksen non lo prendi a queste condizioni, per me a giugno l’Inter non lo prende”.