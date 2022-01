Ceccarini: “Inter, contatti per Bensebaini: per la sinistra occhio anche a…”

I nomi nel mirino del club nerazzurro, a caccia di un rinforzo per la fascia sinistra in vista del possibile addio di Perisic

"L’Inter sta sondando il terreno per un laterale di fascia sinistra. Visto che sul fronte del rinnovo di Perisic non ci sono novità, Marotta e Ausilio stanno pensando al presente ma anche alla prossima stagione. Viste le difficoltà per Digne, il club nerazzurro ha iniziato a prendere i primi contatti per Ramy Bensebaini, laterale algerino mancino di proprietà del Borussia Moenchengladbach, lo stesso club in cui gioca Ginter. L’obiettivo è arrivare a un accordo sulla base di un prestito. Altro profilo da tener in considerazione è quello di Kurzawa, che ormai non rientra più nei piani tecnici del Paris Saint Germain".