Ceccarini: “Inter, Sanchez verso l’addio a gennaio: al suo posto…”

Alexis Sanchez può salutare l'Inter già a gennaio: il giornalista Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione in casa Inter

"Il club nerazzurro ha già bloccato Onana per la prossima stagione ma ora deve pensare al futuro di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno sta giocando poco e l’idea di un addio anche a gennaio sta prendendo corpo. Marsiglia e West Ham hanno sondato il terreno ma alla fine qualche opportunità potrebbe spuntare anche in Spagna. In caso di una sua partenza già a metà stagione l’Inter potrebbe decidere di puntare su Satriano o in alternativa valutare una soluzione low cost".