Ceccarini: “Inter, la richiesta per Joao Mario. Sensi? Interesse Shakhtar. E Nainggolan…”

Sulle colonne del consueto editoriale di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter

"In casa Inter si guarda alle possibili cessioni. È chiaro che per fare mercato in entrata serviranno anche le uscite. Il club nerazzurro è pronto a valutare offerte ma solo se dovessero essere davvero alte. Su Sensi c’è molto interesse soprattutto all’estero dove lo Shakhtar Donetsk potrebbe anche decidere di partire all’assalto. Se la società ucraina fosse intenzionata a mettere sul piatto della bilancia una cifra intorno ai 25 milioni la trattativa potrebbe anche entrare nel vivo. Intanto si muove qualcosa anche sul fronte dei giocatori in prestito. Il Cagliari sta pensando di acquistare Nainggolan, le parti sono già al lavoro per trovare un accordo. Il contratto del centrocampista belga con l’Inter è in scadenza nel giugno 2022. Lo Sporting Lisbona vorrebbe acquistare Joao Mario, la richiesta dell’Inter è di 8 milioni".