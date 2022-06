Cech lascia il Chelsea, in UK: “Contrasti sulla cessione di Lukaku all’Inter”

L'accordo con l'Inter per il ritorno in prestito in nerazzurro di Romelu Lukaku lascia strascichi all'interno del Chelsea

L'accordo con l'Inter per il ritorno in prestito in nerazzurro di Romelu Lukaku lascia strascichi all'interno del Chelsea. O questo è quello che sostiene il Telegraph, secondo cui, alla base della decisione di Petr Cech di lasciare il suo ruolo dirigenziale nel club inglese, ci sarebbero contrasti proprio in merito alla trattativa con Marotta e Ausilio. Cech, infatti, si sarebbe schierato contro l'operazione, perplesso sulla possibilità di lasciar partire il calciatore in prestito un solo anno dopo averlo acquistato a 115 milioni di euro.