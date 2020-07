Inter, rivoluzione Eriksen-Tonali. Marotta scatenato: c’è un terzo nome per il trio magico

Ci sono tutte le premesse affinché il centrocampo dell’Inter della prossima stagione sia all’altezza delle più grandi squadre d’Europa, tra prime e seconde linee. Questo perché, oltre a Eriksen, arrivato a gennaio, e al promesso sposo nerazzurro Sandro Tonali, Marotta potrebbe completare la rivoluzione con l’arrivo di Arturo Vidal, nella mente di Conte il nome che dovrà completare il magico terzetto di acquisti. Scrive Tuttosport:

“Ora il club di viale della Liberazione vuole cercare di definire l’affare Tonali. Il centrocampista del Brescia, primo obiettivo della dirigenza per rinforzare il centrocampo che verrà, il secondo colpo nella linea mediana di questo 2020 iniziato con Eriksen e che, nei piani di Conte, dovrà terminare con Vidal. Tre nuovi innesti per rinforzare la rosa e far sì che prime e seconde linee – quest’ultime oggi rappresentate principalmente da Gagliardini, Vecino e Borja Valero – siano sullo stesso livello come nei top club europei, Juve in primis”.

(Fonte: Tuttosport)