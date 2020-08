Inter, può arrivare la cessione inaspettata? Gazzetta: “Più di un club ha bussato per lui”

Sembrava alla porta, poi si è preso il posto da titolare e non l’ha più mollato. Ma ora Diego Godin potrebbe di nuovo tornare sulla lista dei partenti. E’ quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che spiega come l’uruguaiano non sia incedibile: “Lo Sceriffo si è messo in mostra nelle finali di Europa League e più di un club ha già bussato in casa Inter per sondare il terreno. Godin vuole giocare di più e l’Inter non farà muro di fronte alla richiesta di cessione. E potrebbe incominciare a mettere da parte già gli oltre dieci milioni lordi che percepisce il difensore ex Atletico”.