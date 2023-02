Cessioni Inter, Sportitalia: “Non solo Dumfries, occhio alle proposte per…”

Il nome di Dumfries è in cima alla lista delle possibili cessioni. Ma l’Inter è pronta a valutare proposte anche per un altro giocatore

Il nome di Denzel Dumfries è in cima alla lista delle possibili cessioni in estate. Ma l’Inter è pronta a valutare proposte anche per un altro giocatore, svela il sito di Sportitalia in chiave mercato.