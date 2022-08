TS – Chalobah lascia il Chelsea ad una condizione. Acerbi-Inter solo se…

"Il previsto incontro fra la dirigenza dell’Inter e Pastorello, agente di Acerbi, è andato in scena ieri pomeriggio, ma non ha portato a un’accelerazione, anzi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla questione Acerbi. L'Inter ha di fatto bloccato l'ex Sassuolo e Milan ma ha informato Pastorello che ci sono altri candidati in lizza:

"Dunque nulla di fatto, i contatti riprenderanno dopo Lazio-Inter di venerdì e il weekend. Il motivo del rinvio è la volontà di Marotta e Ausilio di capire se ci saranno dei margini per arrivare a Chalobah, oggi il loro obiettivo principale. Il difensore inglese ha aperto al trasferimento, spinto anche dal richiamo dell’amico Lukaku, ma il Chelsea, che potrebbe essere disponibile al prestito, non apre al trasferimento perché in questo momento Tuchel è a corto di centrali. Il Chelsea sta trattando da giorni Fofana del Leicester, ma non riesce a chiedere e dunque finché non arriverà un nuovo innesto, Chalobah non si muoverà. L’Inter aspetterà fino a lunedì-martedì e nel frattempo vedrà se si smuoverà qualcosa anche sul fronte Akanji: in questo caso serve che il Borussia, che ha messo fuori rosa lo svizzero ma chiede ancora 15 milioni per cederlo, accetti la proposta del giocatore di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per favorire a quel punto la formula del prestito con diritto-obbligo proposta dall’Inter. Se queste due opzioni non si sbloccheranno, allora l’Inter tornerà su Acerbi, col difensore che per ora continua a votare la soluzione nerazzurra, aspettando ad aprire ad altre squadre", chiosa il quotidiano.