Svolta Hakimi? Chelsea, fuori Emerson e Christensen: c’è il nome per chiudere con l’Inter

Il Chelsea continua a spingere per Achraf Hakimi. Il club londinese, infatti, è sempre più deciso a portare fino in fondo la trattativa

Il Chelsea continua a spingere per Achraf Hakimi. Il club londinese, infatti, è sempre più deciso a portare fino in fondo la trattativa per il laterale marocchino dell'Inter. Secondo quanto scrive Repubblica, dai Blues sarebbe arrivata, in Viale della Liberazione a Milano, un'offerta da 65 milioni di euro cash più il cartellino di Marcos Alonso: