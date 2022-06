Telegraph – Lukaku, Chelsea sa della sua voglia di Inter: sì prestito, ma solo a queste cifre

Romelu Lukaku è pronto a forzare la mano con il Chelsea per provare a coronare il sogno di tornare all'Inter. Lo riferisce il Telegraph

Romelu Lukaku è pronto a forzare la mano con il Chelsea per provare a coronare il sogno di tornare all'Inter. Lo riferisce il Telegraph, che riporta la posizione dei due club, entrambi consapevoli della volontà del belga, che nei prossimi giorni avrà un colloquio con i nuovi vertici dei Blues per provare a capire la fattibilità di una partenza in prestito, unica condizione possibile per riabbracciare i nerazzurri.

Le chance di farcela, spiega il Telegraph, sono esigue, anche se la porticina resta aperta. A condizioni, però, economicamente pressoché impossibili per le attuali possibilità di cassa dell'Inter. Secondo la testata inglese, infatti, il Chelsea non lascerebbe partire per meno di 23 milioni di euro per il prestito oneroso, più un successivo diritto di riscatto che andrebbe a pareggiare l'ammontare pagato dai Blues la scorsa estate per portarlo a Londra. Dunque, parliamo di una cifra superiore ai 90 milioni di euro. Se fossero confermati questi numeri, sarebbe ai limiti della fantascienza immaginare un ritorno di Lukaku a Milano. Ma mai dire mai...