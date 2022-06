Stampa Uk, ipotesi clamorosa: “Il Chelsea sostituisce Lukaku con Ronaldo?”

L'addio a Lukaku è ormai certo. Il belga sta per tornare a Milano e il Chelsea quindi dovrà lavorare per trovare un altro attaccante per Tuchel.The Athletic, in Inghilterra, parla di un'ipotesi clamorosa. Il nuovo proprietario del club inglese, Boehly, avrebbe incontrato l'agente di Cristiano Ronaldo, Mendes. Il portoghese non sarebbe soddisfatto della sua esperienza a Manchester e starebbe spingendo per l'addio nonostante il suo contratto scadrà nella prossima stagione. Potrebbe clamorosamente trasferirsi a Londra ma al momento si tratta di una vera e propria suggestione.