Sky – Chelsea, interesse formale per Skriniar. Doppio vantaggio per l’Inter perché…

Ovviamente ottimi i rapporti tra i Blues e l'Inter che hanno chiuso la questione Lukaku da poco (mercoledì le visite mediche.ndr). Un discorso a parte quello che si è aperto sullo slovacco che è molto apprezzato dai club esteri per quanto fatto nelle sue stagioni nerazzurre. Il Chelsea aveva già sondato il terreno nei giorni scorsi e adesso ha manifestato formalmente un interesse per lui. Al di là del sondaggio fatto nella fase iniziale della trattativa per Romelu non c'era stato un vero e proprio contatto formale sul giocatore: ora il club inglese si fa sotto e proverà nei prossimi giorni a soffiarlo ai parigini, riferiscono a Skysport.

L'interesse del Chelsea è vantaggioso per due motivi. Innanzitutto perché una cessione dovrà esserci - ha spiegato Marchetti - e per le richieste che il calciatore ha avuto. In secondo luogo la trattativa con il PSG era arrivata in una fase di stallo (sicuramente si sarebbe raggiunto l'accordo con il giocatore perché il club parigino può offrire di più di quanto percepisce all'Inter.ndr). Una fase nella quale non si trovava la quadra tra le due società: 60 mln l'offerta della società francese e l'Inter che chiedeva di più. In risposta il club parigino aveva proposto delle contropartite tecniche che non interessavano ai nerazzurri. Il fatto che ci possa essere una concorrente in più su Skriniar è vantaggioso perché se si interrompesse la trattativa con il PSG ci sarebbe un'altra società interessata all'acquisto e perché i francesi, sapendo di avere concorrenza da battere, potrebbero arrivare ad un rilancio per il cartellino dello slovacco.