Ci sono alcune indiscrezioni che parlano di un'Inter interessata a prendere Chiesa, eventualmente a parametro zero nella prossima stagione (a partite da gennaio 2025). Peccato che la Juve non abbia nessuna intenzione di farlo arrivare a scadenza. La firma del rinnovo non è arrivata e per questo il giocatore è sul mercato. Il club bianconero ha investito su di lui sessanta mln e non vuole perderlo a parametro zero. Negli ultimi colloqui si è palesata ancora distanza tra le parti con il giocatore che chiede centralità nel progetto e la società non può garantirgliela dato che per l'allenatore è un giocatore cedibile.