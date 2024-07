L'aggiornamento sul calciatore della Juventus con contratto in scadenza nel 2025 ed eventuale opportunità a zero per molti

Daniele Vitiello Redattore/inviato 28 luglio 2024 (modifica il 28 luglio 2024 | 17:46)

Scotta il fascicolo di Federico Chiesa sul tavolo dei dirigenti della Juventus. Giuntoli sa che riuscendo a cedere l'esterno compirebbe un piccolo capolavoro, ma per questo conosce anche le insidie che non mancano. Spiega Calciomercato.com: "Sebbene lo spettro di perderlo a zero sia quanto di più pesante possa esserci oggi per Giuntoli e i suoi collaboratori, il fatto che sia un giocatore poco associativo lo rende un sacrificio perfetto. L'unione dei due piccioni per una fava".