Commisso: “Chiesa? Contento che non abbia fatto vacanze. Ci ho parlato, ma…”

Rocco Commisso è il presidente della Fiorentina e dopo il pari con il Bologna ha parlato anche di Federico Chiesa, giocatore che è pure nel mirino dell’Inter. «Sono contento sia rimasto e non è andato in vacanza. Io dai 12 ai 23 anni ho sempre lavorato e non ho fatto neanche un giorno di vacanza. E’ anche un bene se ogni tanto in Italia qualcuno non va in vacanza e lavora di più. Sono contento che Chiesa sia rimasto, si sia allenato e che la caviglia stia meglio. Io ci ho parlato, ma perché parlo con tutti perché la squadra è di tutti e non di un solo individuo. Gli voglio bene», ha detto del calciatore.

(Fonte: SS24)