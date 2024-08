La Juve è alle prese con la grana Federico Chiesa. Il giocatore non rientra nei piani di Thiago Motta e il club bianconero ha 24 giorni per trovare una soluzione. Per Chiesa, che ha il contratto in scadenza nel 2025, non mancano i club interessati. Come sottolinea Tuttosport, l'Inter in questo momento è in una situazione di attesa. "Il giocatore piace da tempo, il ds Ausilio aveva pensato a Federico quando era ancora alla Fiorentina. Chiesa intriga non solo per quel contratto in scadenza nel 2025, ma anche perché i recenti infortuni di Taremi e Arnautovic hanno riaperto il dibattito interno sulla necessità di dare a Inzaghi un ulteriore attaccante per la stagione che si annuncia lunga e sfiancante", sottolinea il quotidiano.