Il capitano dell'Inter è tornato a casa come racconta lui stesso sulle stories di Instagram

Doveva rientrare tra qualche giorno, ma ha anticipato i tempi del rientro. Il fresco capocannoniere e vincitore della Copa America, nonché capitano dell'Inter, Lautaro Martinez , è tornato in Italia. Nelle prossime ore lo aspetta l'Inter alla Pinetina. Intanto, il calciatore nerazzurro, saluta tutti dalla terrazza con vista tramonto su Milano.

Scrive "Ciao", si geocalizza a Milano e aggiunge l'emoticon della casa per dire a tutti che è tornato dalle vacanze. Meritatissime dopo aver trascinato la squadra di Inzaghi allo scudetto e i suoi compagni di Nazionale nella finale contro la Colombia con il gol segnato al 112esimo che è valso la vittoria. Ha trascorso le sue vacanze negli States insieme alla sua famiglia, si è allenato con la moglie Agustina e a lei e ai suoi figli ha dedicato il tempo libero a disposizione. Ora torna per l'Inter, prima del previsto. Comincerà ad allenarsi in vista della nuova stagione e intanto arriverà anche l'annuncio della firma sul rinnovo attesissimo dei tifosi.