Il club bianconero sta per cedere il giocatore considerato fuori rosa: c'era il Barcellona che però al momento non ha affondato il colpo

"Ogni secondo in più che passa, Federico Chiesa va verso il Liverpool e faccia scemare l'ipotesi Barcellona. Il club inglese può soddisfare la Juve con i 15 mln che sbloccherebbero l'operazione". Così Alfredo Pedullà, su Sportitalia, ha parlato del destino del calciatore messo fuori rosa dalla Juventus. Il calciatore italiano sta aspettando di capire qual è l'intenzione del Barça che sta chiudendo altre operazioni e poi imposterebbe quella con i bianconeri.

Il giornalista ha sottolineato però che sembra sempre più lontano l'ipotesi Spagna per il calciatore con Ramadani che aveva informato la Juventus di avere un'opzione B rispetto ai blaugrana, appunto i Reds che possono garantire alla società proprietaria del cartellino i soldi richiesti per un calciatore che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.