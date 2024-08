Oggi la Juve sfiderà in amichevole l'Atletico Madrid in quel di Göteborg. Thiago Motta ha convocato solo 19 giocatori mentre in 12 sono rimasti a Torino, 9 dei quali sono sul mercato.

"Thiago Motta non ha cambiato idea: a Pescara, dove una settimana fa la Juventus ha affrontato il Brest, aveva spiegato che le non convocazioni erano per motivi di mercato e lo stesso metro è stato usato martedì per Juve A contro Juve B e con l’Atletico. Il tecnico ha il sostegno pieno della società e preferisce andare con gli uomini contati o con i giovani piuttosto che portarsi dietro giocatori che non ritiene funzionali al suo modo di giocare. Naturalmente l’esclusione che fa più rumore è quella di Chiesa, che nei giorni scorsi ha pubblicato una foto sui suoi profili social con la maglia bianconera, come se volesse rimarcare il suo desiderio di restare. Fede ha un contratto in scadenza nel 2025 e ormai di rinnovo non si parla nemmeno più", commenta La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: