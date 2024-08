In casa Juve continua a tenere banco la situazione di Federico Chiesa. Intervistato da L'Interista, Maurizio Romei, presidente della Settignanese e scopritore del giocatore bianconero, ammette l'interesse dell'Inter. "L'interessamento dell'Inter c'era e c'è stato, non so dirvi se ci sia ancora perché non sento Federico da fine luglio. Da tempo mi aveva poi detto che gli sarebbe piaciuto giocare in Champions. La decisione di Motta mi ha sorpreso, perché che uno come Chiesa non possa fare comodo alla Juve mi sembra incredibile. Però immagino che la società abbia fatto i suoi ragionamenti".