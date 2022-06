Esercitata opzione fino al 2023: Chivu resta in Primavera. “L’Inter lo considera predestinato”

Christian Chivu resterà alla guida della Primavera dell'Inter anche nella prossima stagione. Lo riferisce Tuttosport

"Innanzitutto la notizia: Cristian Chivu resterà all’Inter anche nella prossima stagione. Il club nerazzurro ha fatto valere l’opzione di rinnovo fino al 2023 messa nell’accordo con l’ex tripletista (...). Non ha avuto mai paura di mettersi in gioco, iniziando dall’Under 14 (nel 2014), per passare all’Under 17 quindi all’Under 18. Baccin e Roberto Samaden - il direttore sportivo più vincente nel settore giovanile - osservando sul campo Chivu, avevano visto il dna del predestinato. D’altronde era difficile che Cristian non lo fosse, considerato che è stato forgiato in gioventù dall’Ajax, quanto di meglio può offrire la formazione di un calciatore".