Paragoni incredibili per Chong, l’Inter per lui ha un piano: “Marotta e Ausilio vogliono…”

Tahit Chong, il nuovo talento nel mirino dell’Inter, ha già conquistato l’occhio di molti osservatori, che per lui hanno già sprecato paragoni importanti. Per il 19enne olandese i nerazzurri hanno un piano preciso, come raccontato dal Corriere dello Sport:

VANTAGGIO JIANGSU – “Tahith gioca nell’Under 21 olandese, è nato a Curaçao, ma il nonno paterno è cinese. Cosa vuol dire? Che nella Super League potrebbe essere schierato come uno degli 8 giocatori “locali” che ogni formazione deve inserire per forza tra i titolari (dal prossimo anno forse scenderanno a 7). Avere in rosa uno come lui per il Jiangsu rappresenterebbe un plusvalore incredibile perché sarebbe un “cinese” in grado di fare la differenza come un top player straniero. Un colpo per puntare a vincere il campionato…“.

PARAGONI – “Da qui l’idea: l’Inter lo metterebbe sotto contratto per le prossime 5 stagioni senza pagare un euro per il cartellino e lo darebbe in prestito per 1-2 anni al Jiangsu. A monte di questa cessione temporanea ci sarebbero anche motivazioni tecnico-tattiche perché Chong è un esterno offensivo di piede sinistro che è perfetto per il 4-3-3 (dà il meglio a destra; se la cava anche sull’out opposto), ma che nel 3-5-2 di Conte non sarebbe facile da collocare. L’Inter farebbe con lui un investimento per il futuro: gli permetterebbe di crescere al Jiangsu e poi lo riporterebbe a casa. Il problema è che il ragazzo, descritto come un mix tra Di Maria e Douglas Costa per le sue qualità tecniche e la sua esplosività, al momento vuole restare Europa. Marotta e Ausilio proveranno a convincerlo del progetto che hanno su di lui“.

(Fonte: Corriere dello Sport)