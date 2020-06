CIES, il prezzo dei top player non scende: crollo del valore di CR7, l’Inter in attacco ha un tesoro

Il Covid-19 non intacca il valore dei top player. È questa la riflessione che si evince dall’ultimo studio realizzato dal CIES (Osservatorio sul calcio) in base ad un algoritmo che tiene conto di diveri fattori (età del giocatore, durata del contratto e club di appartenenza). La classifica continua ad essere dominata da Mbappé, il cui costo è quantificabile nella cifra da capogiro di 259,2 milioni di euro. Nella top ten (dei maggiori campionati europei) seguono Raheem Sterling (194,7 mln), Jadon Sancho (179,1 mln), Trent Alexander-Arnold (171,1 mln) e Marcus Rashford (152,3 mln). Unico giocatore della serie A a rientrare nella top 20 dei 5 maggiori campionati europei è il giocatore della Juventus, Matthijs de Ligt (valore di mercato stimato in 104,7 milioni di euro).

Nella classifica dedicata ai giocatori più costosi della serie A, dopo de Ligt, spiccano immediatamente due calciatori nerazzurri. L’Inter in attacco ha un tesoro: al secondo posto c’è Lautaro Martinez (98,9 mln) e al terzo Romelu Lukaku (90,3 mln). Il giocatore più ‘vecchio’ in classifica è Cristiano Ronaldo, 70esimo nella top dei 5 campionati europei, decimo nella top della serie A (62,8 mln). Tanta Inter nella top 20 dei giocatori più costosi della Serie A: all’ottavo posto troviamo Nicolò Barella (67,2 mln), al nono Christian Eriksen (66 mln) e all’undicesimo resiste Milan Skriniar (49,7 mln).

(CIES)