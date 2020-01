Sky – Inter-Napoli, accordo per Politano: la formula e le cifre definitive. Lunedì le visite

Inter e Napoli hanno ormai trovato l’accordo per il trasferimento in azzurro di Matteo Politano. Decisiva, negli ultimi minuti, una telefonata tra Marotta e Chiavelli, i due amministratori delegati delle due società. A riportarlo è Gianluca Di Marzio a Sky Sport. La testata riferisce anche le cifre dell’intesa che porterà in Campania l’attaccante nerazzurro: 2 milioni di prestito per 18 mesi, più 19 milioni per l’obbligo di riscatto, più 2 milioni di euro di bonus, per un totale di 23.

Politano svolgerà da programma le visite mediche a Villa Stuart nella mattinata di lunedì. Nell’operazione, come vi abbiamo riportato, non rientrerà Fernando Llorente, inizialmente indicato come parziale contropartita in favore dei nerazzurri. Il Napoli, visto l’infortunio di Mertens e i tentativi andati a vuoto con la SPAL per Petagna, infatti, non intende al momento privarsi dello spagnolo. L’Inter, dunque, chiuderà con Giroud nelle prossime ore.

(Fonte: Sky Sport)