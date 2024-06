Marotta presidente Inter, primo atto è rinnovo Inzaghi: ecco cifre e durata

Il rinnovo di Simone Inzaghi è in cima alla lista di priorità del nuovo presidente dell’Inter, Beppe Marotta. Oggi sarà una giornata importante per il prolungamento del tecnico nerazzurro, come sottolineato anche dal Corriere dello Sport.

Rinnovo Inzaghi

“Il rinnovo di Inzaghi sarà il primo atto di Marotta, nelle vesti di presidente nerazzurro. Oggi, infatti, è previsto l’incontro con Tinti, l’agente del tecnico, per fissare gli ultimi dettagli del prolungamento. Molto è già stato fatto nelle settimane precedenti. Si può dire, quindi, che anche lo striscione dell’ultimo chilometro è stato superato. Si tratta, insomma, di tagliare il traguardo. E con le braccia alzate, tenuto conto di come è andata la stagione appena passata. Non è detto, peraltro, che l'annuncio arrivi subito. Probabile si attenderà ancora. A ruota, comunque, seguirà il rinnovo di Barella. Mentre per formalizzare quello di Lautaro si attenderà il suo ritorno dalla Coppa America.