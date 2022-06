Times – Chelsea, occhi puntati sul nuovo ds. Lukaku in prestito all’Inter: le cifre

Il giocatore si appresta a tornare a Milano ed è stato Todd Boehly a trattare per il suo trasferimento in attesa di un nuovo ds

Todd Boehly, presidente e comproprietario del Chelsea, sta lavorando anche come direttore sportivo del club in attesa che arrivi un nuovo dirigente per quel ruolo. E il club inglese, confermato l'addio alla donna di fiducia di Abramovich, Marina Granovskaia, avrebbe puntato gli occhi sul manager del Liverpool, Michael Edwards. "Lui - scrive il Times - ha giocato un ruolo chiave negli ultimi trasferimenti di successo del Liverpool nelle ultime stagioni prendendo Virgil van Dijk, Mohamed Salah e Diogo Jota. A novembre aveva lasciato il club inglese per trascorrere più tempo con la sua famiglia. Ma ora potrebbe tornare in pista".