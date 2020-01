Clari (GdS): “Politano-Spinazzola, può succedere di tutto. L’Inter sta cercando di…”

Valerio Clari, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto stamattina in diretta sulle frequenze di ReteSport per parlare dello scambio Politano–Spinazzola: “Il campanello d’allarme è suonato su questo rinvio da parte dell’Inter per Spinazzola. Questo supplemento di test fisici ci ha fatto riflettere. L’Inter credo che ci abbia ripensato, soprattutto sulla formula. Sta cercando di cambiare le carte in tavola, non credo ad una ripicca per il caso Dzeko di questa estate. Il test di condizionamento ancora non è stato ufficializzato, quindi in questo momento può succedere di tutto. Potrebbe anche saltare l’affare, vedo pochi margini su una chiusura della trattativa. In questo momento l’affare è più no che sì, poi durante il mercato abbiamo visto di tutto”.

