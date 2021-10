CM – Inter, cambia il prezzo di Scamacca? Le cifre per il colpo

C'è anche il profilo di Scamacca tra quelli monitorati dall'Inter in chiave mercato già in vista di gennaio

Anche il nome di Gianluca Scamacca per l’attacco dell’Inter. Reduce da una doppietta contro il Genoa, il centravanti del Sassuolo è tra gli obiettivi di mercato dei dirigenti per il ruolo di vice-Dzeko. Occhio alla concorrenza della Fiorentina e al prezzo, come sottolineato da Calciomercato.com: “I viola avevano già provato a impostare la trattativa in estate prima di tirarsi indietro di fronte alla richiesta di 35 milioni, ora i contatti sono ripresi e il prezzo del giocatore potrebbe essere diminuito intorno ai 25 più bonus. Su otto partite totali giocate con Dionisi, sette sono da subentrato. Qualche spezzone qua e là prima dell'ultima giornata di campionato, segno che il posto da titolare non è assicurato e lì davanti la concorrenza è alta. Per questo l'attaccante potrebbe pensare di cambiare aria con l'Inter che segue la situazione da diretta interessata”, si legge.