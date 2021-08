Cobolli Gigli: “Lukaku? Problema serio. Conte? Non so dove voglia arrivare…”

Giovanni Cobogli Gigli, ex presidente della Juventus, ha commentato la possibile partenza dall'Inter di Romelu Lukaku

"Il problema è serio, reale e deve essere sotto gli occhi di tutti. Inutile illudersi di andare avanti indebitandosi come una volta, ora le chiacchiere stanno a zero. L'Inter è costretta a fare quello che ha fatto: non dico che auguro loro di vincere lo Scudetto, questo non potrei mai, ma gli auguro di trovare armonia. Lukaku, che voleva rimanere, quando ha sentito parlare di 12-13 milioni di euro netti ha iniziato a fare ragionamenti con le sue tasche. Se se ne va, si tratta di rimpiazzarlo con qualcuno che non sarà come lui ma che possa gestire la situazione assieme al tecnico".