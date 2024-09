"Bijol sembra essere un profilo molto vicino a quello ideale per il progetto Inter targato Oaktree: relativamente giovane (25 anni), ma già con una certa esperienza in Serie A e in campo europeo con la sua nazionale, e, soprattutto, abituato a giocare e a guidare la difesa a tre. Lo sloveno spicca per fisico (è alto 1.90 metri) e per continuità di presenza e di rendimento: in questa stagione, per esempio, ha giocato il 100% dei minuti con la squadra di Kosta Runjaić. Nel suo referto sanitario italiano, inoltre, conta solo un paio di infortuni traumatici: una lievissima distorsione alla caviglia con due partite perse nel settembre 2022 e la sfortunata frattura dello scafoide (un osso del polso) dell'anno scorso".