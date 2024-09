Con lui uno tra Frattesi e Zielinski: l’ex Sassuolo è in vantaggio sul polacco dopo la rifinitura di stamattina. In attacco spazio ai titolari Lautaro e Thuram, nella speranza che questi cinque giorni siano serviti a mettere necessaria benzina nelle gambe. In Champions, a questo punto, potrebbe esserci spazio per Taremi dal primo minuto. Ma questo si vedrà più avanti: ora testa all’Udinese. Nel pomeriggio la partenza in aereo per Trieste e arrivo a Udine per la cena. Domani si scende in campo alle 15. Ecco la probabile formazione nerazzurra: