Maurizio Compagnoni, su Skysport, ha detto la sua sulla cessione di Federico Chiesa. Il giocatore sta valutando cosa fare del suo futuro dopo che la Juventus gli ha comunicato di non considerarlo parte del progetto tecnico affidato a Thiago Motta. L'attaccante non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 e la società bianconera vuole cederlo per non perderlo a parametro zero. Il calciatore, dal canto suo, lascerebbe il club bianconero per andare a giocare in un club che competerà in Champions.