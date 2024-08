Il Messaggero – Anche la Lazio ha messo gli occhi su Chiesa

Il calciatore bianconero non ha rinnovato con la Juve e Thiago Motta non vuole lavorare con lui: ci starebbe pensando anche la dirigenza biancoceleste

"La Lazio sta pensando a un grande colpo per chiudere questa sessione di mercato. I capitolini hanno messo gli occhi su Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus e in scadenza nel 2025. Dopo gli interessamenti di Chelsea, Tottenham, Roma e Napoli occhio alla pista che porta ai biancocelesti".

Il Messaggero, giornale di Roma, parla del futuro del calciatore della Juventus. L'esterno italiano non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025, aveva chiesto alla Juve garanzie di centralità nel progetto bianconero, ma il club non può garantirgliela perché Thiago Motta non lo considera parte del suo progetto. Il calciatore, dopo l'Europeo e il matrimonio, è tornato a Torino ma si sta allenando a parte. Secondo alcune voci piacerebbe anche all'Inter che però penserebbe, secondo alcuni, al giocatore a parametro zero qualora arrivasse a fine contratto (e potrebbe trovare squadra già da gennaio) e secondo quanto scrivono a Torino ci sarebbe di mezzo un'ipotesi di scambio con Frattesi. Che al momento non trova riscontro. Dalla capitale avrebbero puntato gli occhi su di lui. E siccome c'è di mezzo anche la Roma oltre la Lazio, potrebbe spuntare all'orizzonte un derby di mercato.